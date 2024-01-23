Devlet Bahçeli hutbeyi eksik okuyan imama sert çıktı: Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumadığı gerekçesiyle imamı darp ettiği iddia edilen Kulp Kaymakamı Burak Akeller'e sahip çıktı. Baskı altında olduğu için okumadığını söyleyen imama tepki gösteren Bahçeli, "Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz. Daha sonra küçücük çizikten darp raporu almak Müslümanca bir tavır değil. " dedi.

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Diyarbakır’ın Kulp İlçe Kaymakamı Burak Akeller, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisinde, hocanın hutbede şehitler ile ilgili paragrafı okumamasına tepki gösterdi.

Tartışmaya dönüşen olayda imam, darp raporu alıp kaymakamdan şikayetçi oldu. Olayın ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya, inceleme başlatıldığını açıkladı.

İmam-kaymakam kavgasını ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Kuldan korkanın Allah’tan korkusu olmaz, olamaz"

Kaymakama açık destek çıkan Bahçeli, "Tertemiz alnından öpüyor onu yetiştiren anasının babasın tebrik ediyor başarılar diliyorum." dedi. Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan, planlı, sübjektif, tek yanlı ve sistematik biçimde büyütülüp asıl mecrasında saptırılan bir hadise, pek çok çevrede tartışılmış, esasen konuya dahil olanların meşrep ve mizacını deşifre etmiştir.

İlçe kaymakamımız Cuma Namazını kılmak üzere Kuba Camiine gitmiş, cemaatin safına girmiştir.

Minbere çıkan imam, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbeyi okurken şehitlerimize rahmet içeren bölümü ne hikmetse atlamış ve es geçmiştir.

Daha önceden hutbeyi internetten okuyan şuur sahibi Kulp Kaymakamımız, şehitlerimize rahmet dilenen kısmın okunmadığını fark edince imamı isabetle uyarmış ve hutbenin doğru okunmasını sağlamıştır.

Namazın hemen sonrasında, Kaymakamımız, bu imama neden mezkur bölümü okumadığını sorunca, “Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım” cevabını almış, bunun üzerine de “sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir” diye çıkışmıştır.

"Müslümanca bir tavır değildir"

Kuldan korkanın Allah’tan korkusu olmaz, olamaz.

Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, sorasında kaymakam şiddet uyguladı bahanesiyle küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümanca bir tavır değildir.

Müslüman yalan söyleyemez, Müslüman iftira atmaz, Müslüman nefret saçmaz, Müslüman Allah’tan başkasına asla eğilmez.

Şehitlerimizin tarifi Kur’an-ı Kerim’de, köşkleri cennette, yerleri de Müslüman Türk milletinin gönlündedir.

Huzurlarınızda Kulp Kaymakamımız Burak Akellerin tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına, babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Konuyla ilgili hassasiyet gösteren İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya da teşekkür ediyorum.

Kaymakamımızın haklı ve haysiyetli tavrına kim destek vermişse Allah razı olsun diyorum.

"Saklandıkları deliklerinden dışarı fırlamışlardır"

Bu üzücü hadiseyi fırsat bilip kaymakamımıza saldıran, suçlayan, hakaret eden, bu kapsamda kalem oynatıp sosyal medyadan kinlerini kusanları biliyoruz, sefil amaçlarını tanıyoruz, ancak hiçbirisine pabuç bırakmayacağımızı rehin altındaki kafalarına ve kalplerine sokmalarını da tavsiye ediyoruz.

Cumhur İttifakı’na husumet duyanlar bu vesileyle saklandıkları deliklerinden dışarı fırlamışlardır.

FETÖ’nün kundağında sallanan, maklube sofralarında kaşık sallayan alçaklar tek tek ortalığa dökülmüşlerdir.

DEVA’cılar, Serokçular, terör örgütü yandaşları, bölücüler, müfteriler, bayraksızlar, FETÖ’cüler, kriptocular, devlete ve millete diş bileyen namertler hemen kendilerini ele vermişlerdir.

Mesele sadece bir kaymakam ile bir imam arasında geçen tatsız bir olay değildir.

Pusuda bekleyip el ovuşturanların, milli birlik ve kardeşliğimizi bozmayı hedefleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi iyice netleştirmiştir.

Serok Ahmet sana gelince, imamın darp edildiği yalanını servis edip peşine takılman, kaymakamımızı önyargılarının esiri olarak suçlaman şahsın ve zihniyetin adına münafıklık alametidir ve tövbe etmen temennimizdir.

19 Ocak 2024 Cuma günü camilere gönderilen hutbenin, okunmasından imtina edilen bölümünü buradan paylaşıyor, aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle anıyorum.

Şehidini bilmeyenin dinini ve milletini bilmeyeceğini kararlılıkla ifade ediyorum.