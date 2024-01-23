Sivas'ta filmleri aratmayan 'kayıp yüzük' olayı! 20 yıl sonra ortaya çıktı, karı koca inanamadı
SİVAS'ın Zara ilçesinde nişan yüzüğünü lavaboya düşürüp kaybeden kadın, 20 yıl sonra ilginç bir serüvenin ardından yüzüğüne yeniden kavuştu. Ortaya filmlere konu olacak bir yüzük hikayesi çıktı.
Zara'da duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. İlçede yaşayan Sibel Kurt, evinde temizlik yaptığı sırada nişan yüzüğünü lavaboya düşürdü. Bu durumu fark edemeyen Kurt, kirli suyu da tuvalete boşalttı. Boşalttığı esnada durumu fark eden Kurt, durumu kocası Osman Kurt’a anlattı.
Yapacak bir şey olmadığını belirten Osman Kurt, eşini üzülmemesi için teselli etti. Aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra nişan yüzüğü Zara Belediyesi çalışanları tarafından kanalizasyon temizliğinde bulundu.
İşçiler, evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanalizasyon atıklarında buldukları yüzüğün içerisinde yazılı olan "Osman Kurt" isminden yola çıkarak yüzüğün sahibini aramaya başladı.
Osman Kurt, kendilerini arayan işçilere inanmadı. Yüzüğün 20 yıl sonra ortaya çıkacağına ihtimal vermeyen Kurt, kendisine şaka yapıldığını düşünerek yüzüğü istemedi.