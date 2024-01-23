İYİ Parti Ankara adayını açıklıyor, saat verildi! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Yavaş ve Altınok'a rakip oluyor
İYİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a karşı yarışacak belediye başkanı adayını yarın saat 14:30'da açıklayacak. İYİ Parti'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığından istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Cengiz Topel Yıldırım' olduğu iddia edildi.Abone ol
2024 seçimlerine tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adayına çevrilmişti. Henüz resmi olarak iki büyükşehrin de adayı duyurulmadı. Son bilgilere göre Meral Akşener yarın saat 14.30'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak.
Ankara'daki seçimlerde CHP mevcut başkan Mansur Yavaş ile yola devam etme kararı alırken AK Parti de geçtiğimiz günlerde Turgut Altınok'u aday göstermişti. İYİ Parti'nin iki ülkücü adaya karşı sosyal demokratların da oy vereceği bir isimle yarışma kararı aldığı biliniyordu.
İsmail Saymaz adayın ismini duyurdu
Gazeteci İsmail Saymaz dün yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin adayını duyurmuştu. Saymaz Cengiz Topel Yıldırım'ın aday olacağını Akşener'in bunu çarşamba günü ilan edeceğini belirtmişti.
İstanbul adayı da belli oldu...
İYİ Parti'nin İstanbul adayının işadamı Ali Fatinoğlu olacağı konuşulmuştu. Fatihoğlu'nun önce teklifi kabul ettiği, dün ise adaylıktan çekildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Akşener, Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışmak istemeyen eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu İBB adayı yapacağı belirtiliyor.