Rossmann çalışanlarını toplu iş sözleşmesiyle sevindirdi

Dünyanın bir çok ülkesinde yaşam bakım marketi alanında dünya devlerinden biri olan Alman Rossmann 1500 çalışanı kapsayan toplu sözleşmesini AVM’lerde ve mağazalarda örgütlenme çalışmalarını sürdüren Öz Büro İş Sendikası İle İmzaladı.

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(Ankara) - Türkiye’de yatırım yapan dünya devlerinden biri olan Alman Rossmann 1500 çalışanı kapsayan önemli bir toplu sözleşme imza attı. Toplu sözleşme sektörel olduğu kadar yabancı yatırımcıyı teşvik edecek önemli maddeleri de içeriyor. Türkiye’de 169 mağazasıyla hizmet veren Rosmann bu sayıyı 200’ün üzerine çıkartmaya da hazırlanıyor.

İmzalar Atıldı

Öz Büro İş Sendikası ile Dirk Rossmann arasında ilk dönem toplu iş sözleşmesi, Dirk Rossmann Genel Müdürü Bilgin Çifci ve Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba’nın da katılımıyla düzenlenen törenle hayata geçti.

2009 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren büyüme trendini her geçen gün yükselten Rossmann toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarına sağlanan ekonomik ve sosyal kazanımlarda 1 Ocak 2024 tarihiyle itibariyle yürürlüğe girdi.

Rosmann’da çalışmak ayrılacak

Rossmann ile Öz Büro İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi çalışanlara önemli ayrılacaklar tanıyor. Toplu iş sözleşmesi ile mevcut ücretlere %50 oranında artış, ikramiye, iş primi, kıdem zammı, yakacak-çocuk-bayram yardımı, tamamlayıcı sağlık sigortası sağlanacak.

Ayrıca kadın çalışanlar için; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Anneler Günü,erkek çalışanlar içi Babalar Günü, bütün çalışanlar içinde Doğum Günü gibi özel günlerde de ayni ve nakdi haklar tanılıyor.

Sözleşmeye Güncelleme Şartı

Rossmann ile Öz Büro İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde sözleşmesinde şirket ve sendika; ülkemizin, şirketin ve çalışanların süreç içerisinde yaşayacakları ekonomik parametreleri dikkate alarak toplu iş sözleşmesinin maddelerinin güncellenmesi konusunda da mutabakata vardılar.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, toplu iş sözleşmesinin mağazacılık ve perakendecilik sektörüne örnek nitelikte olduğunu ifade ederekRosmann yönetimine üyeleri adına teşekkür etti.