Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı

Real Madrid'de çok fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralık gönderilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

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Real Madrid'de sezon başında transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşılaşmasıyla birlikte ilk kez eflatun-beyazlı formayı giymişti.

Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kupa maçında oynanan Arandina karşılaşması haricinde tüm maçlara hücum bölgesinde aynı oyuncularla çıktığı görüldü.

Isınma yeleğini yere fırlatmıştı

Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki gösterdi.

Ritim yakalaması için

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Arda Güler'in ritim yakalayabilmesi için sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürüldü.