Diyarbakır’da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

Diyarbakır’da meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağmur kısa sürede etkisini attırdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vatandaşların kuvvetli yağışa karşı duyarlı olmasını duyurmuştu. Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan yağış, öğlen saatlerinde etkisini attırırken, bazı noktalarda kısa sürede su birikintileri oluştu.



Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor dakikalar yaşattı. Vatandaşlardan kimisi uyarıları dikkate alarak tedbirli bir şekilde dışarı çıkarken, trafikte yoğunluk nedeniyle aksamalar oluştu.