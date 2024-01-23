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Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'la ilgili soruya ""Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir" yanıtını verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Beşikçioğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin adayı Turgut Altınok hakkında sorulan soru hakkında Beşikçioğlu, "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer. Ekstradan bir adayın olması ancak kendi içindeki demokrasinin gereğidir. Sonuç bellidir yani" ifadelerini kullandı.

Neden Etimesgut'tan aday olduğunu da sorulan Beşikçioğlu, "Mustafa Kemal'in kurduğu bir ilçe olması, güneşin oradan doğması ve bizim yapacağımız sosyal etkinliklerin oradaki gençlerle de uyumlu olması... Burası kültür ilçesi olacak" şeklinde yanıt verdi.

Seçimlere ilişkin anket yaptırıp yaptırmadıkları da sorulan Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Oyun oynadığım için seyircilerle her daim buluşurum. Bu buluşmalar da 1.000-1.500 kişi ile olur. Hepsiyle tek tek fotoğraf çektiririm bu da benim duygusal anketimi oluşturur. Çok olumlu. Biz başka bir söylence ile geleceğiz. Ben rant bilmem, iyi ki de bilmem ama hizmeti sanırım bilirim."

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