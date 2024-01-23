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Kafasına mini inşaat vinci düşen işçi kurtarılamadı

Kafasına mini inşaat vinci düşen işçi kurtarılamadı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde inşaatta bulunan mini vincin kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Nizip Fevzipaşa Mahallesi Çakır Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın önündeki araca mermer yüklemesi yapan Muhammed Durdu Arısever'in (25) başına, en üst katta bulunan mini inşaat vinci düştü. Ağır yaralanan Arısever, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve daha sonrasında özel bir hastaneye sevk edilen Arısever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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