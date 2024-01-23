AK Parti 5 ilçede MHP adayları desteklenecek

AK Parti, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını Erdoğan’ın da katılacağı programda kamuoyuyla paylaşacak. Ankara için 20 adayın açıklanması beklenirken AK Parti; Polatlı, Kalecik, Etimesgut, Gölbaşı ve Ayaş’ta MHP adayı destekleyecek.Abone ol
AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belirlenen Ankara ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.