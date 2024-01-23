BIST 8.057
DOLAR 30,28
EURO 32,93
ALTIN 1.971,17
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gece düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Kahta Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak halkın sağlığı ile toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma çerçevesinde gece yarısı şüpheli ikametgaha operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan F.G.(29), R.Ş. (28) ve M.Ö. (29) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Düzenlen ikametgah baskını ve polis ekiplerinin ısrarlı takip ve kovalamaca sonucunda 1 gram ham maddesinden 200 gram katkılı madde elde edildiği değerlendirilen 756 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi, 129 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden R. Ş.’nin 6 adet suç kaydı olduğu, M.Ö.’nun ise "Kasten öldürme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından aranıyor olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevke edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Akraba oldukları söyleniyordu! Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Akraba oldukları söyleniyordu! Mehmet Ağar’dan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Seydikemer'de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Seydikemer'de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Temizlediği silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Temizlediği silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut
SGK'dan flaş açıklama! Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar dikkat: Zam farkı ödemesi 26 Ocak'ta başlayacak
SGK'dan flaş açıklama! Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar dikkat: Zam farkı ödemesi 26 Ocak'ta başlayacak
Doğu Perinçek'ten vekillere hayır oyu çağrısı: NATO'ya 'evet' Filistin'e ihanettir
Doğu Perinçek'ten vekillere hayır oyu çağrısı: NATO'ya 'evet' Filistin'e ihanettir
Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenmişti, mahkemeden ret
Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenmişti, mahkemeden ret
SpaceX'in başarılı Türk mühendisi 31 yaşındaki Yiğit Tokbey hayatını kaybetti eski mankenin oğluydu
SpaceX'in başarılı Türk mühendisi 31 yaşındaki Yiğit Tokbey hayatını kaybetti eski mankenin oğluydu
Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar dondu
Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar dondu
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak’a kritik ziyaret
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak’a kritik ziyaret
AK Parti 5 ilçede MHP adayları desteklenecek! İşte o ilçeler
AK Parti 5 ilçede MHP adayları desteklenecek! İşte o ilçeler