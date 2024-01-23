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Kastamonu’da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince 1 işyeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, tespiti yapılan bir ikamet ve bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1,4 gram esrar maddesi, 8,2 gram bonzai maddesi, 16 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 14 bin 300 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 152 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince 3 şahıs gözaltına alındı.

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