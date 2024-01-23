Tuncer Bakırhan'dan, Başak Demirtaş’ın adaylığına ilişkin açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz” dedi.

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Bakırhan, DEM Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

İstanbul Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş’ın adının geçtiğine ilişkin soruya Bakırhan, “Aday başvurularımız devam ediyor. MYK toplantımız var. Orada değerlendireceğiz” dedi.

CHP ile ittifak konusunda Bakırhan, “Bu konuda kamuoyuna bilgi verdik” ifadelerini kullandı.

İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin soruya Bakırhan, “Biz en önemli ve büyük güvenliğin barışla sağlanacağına inanıyoruz. Bu konuda da öyle düşünüyoruz” şeklinde konuştu.