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Çatalca'da alabora olan teknede suya düşen 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Çatalca'da alabora olan teknede suya düşen 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Çatalca’da Durusu Gölü'nde avlanırken teknenin alabora olmasıyla suya düşerek kaybolan İbrahim Sancar için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

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Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalca'da bulunan Durusu Gölü'nde meydana geldi. Serkan Tuncay ve İbrahim Sancar iddiaya göre, ördek avlamak için tekneyle göle açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra tekne alabora oldu. Serkan Tuncay, kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıda bulunan barakaya gidip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Tuncay hastaneye götürülürken, gölde kaybolan 55 yaşındaki İbrahim Sancar için arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin cumartesi gününden beridir Sancar'ı arama çalışmaları sürüyor.

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