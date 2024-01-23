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Gaziantep'te feci ölüm: İlk iş günü sonu oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te feci ölüm: İlk iş günü sonu oldu

GAZİANTEP'te parke ustası 20 yaşındaki genç, ilk iş gününde 7. kattaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta parke ustası olarak işe başlayan Muhammet Emin Arı, 9 katlı bir binanın 7'nci katında yük asansörüne bindi. Yük asansöründeyken bir anda dengesini kaybeden Arı, 7. kattan aşağı düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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