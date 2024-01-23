Bıçaklı saldırgan sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı! Esenyurt'taki dehşetin nedeni belli oldu

Doktorun odasını kullanılamaz hale getirmiş

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Abdullah Ö. isimli şahsın geçtiğimiz cumartesi günü de Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir doktorun odasını kullanılamaz hale getirdiği, bu olayla ilgili olarak “Mala zarar vermek” suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.