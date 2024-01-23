Bıçaklı saldırgan sokak sokak gezip 10 kişiyi bıçakladı! Esenyurt'taki dehşetin nedeni belli oldu
ESENYURT'ta 10 kişiyi bıçakladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı Abdullah Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyetteki ilk ifadesinde, saldırıları gerçekleştirme nedenini söyledi.
Dün sabah saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdullah Ö. (26) isimli şahıs eski ev sahibinin evine giderek camlarını taşlamış daha sonra da çeşitli mahallelerde sokak sokak dolaşarak gün boyu 10 kişiyi gelişigüzel bıçaklamıştı.
Yaralılardan 2'sinin durumu ağır: Yaralanan 10 kişiden birinin kadın, birinin yabancı uyruklu olduğu, iki kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı aynı gün içinde yakalamıştı. Abdullah Ö. isimli şahıs sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Doktorun odasını kullanılamaz hale getirmiş
Ekiplerin çalışmaları sonucu, Abdullah Ö. isimli şahsın geçtiğimiz cumartesi günü de Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir doktorun odasını kullanılamaz hale getirdiği, bu olayla ilgili olarak “Mala zarar vermek” suçundan gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.