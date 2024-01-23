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Sinan Albayrak dizi setinde korkunç bir kaza geçirdi 'İsrailin parmağı yok' notu

Sinan Albayrak dizi setinde korkunç bir kaza geçirdi 'İsrailin parmağı yok' notu

Mehmed Fetihler Sultanı adlı dizinin setinde atlı çekimler sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Sinan Albayrak sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Oyuncu Sinan Albayrak, “Mehmed Fetihler Sultanı” adlı dizinin setinde kaza geçirdi.

Kemerburgaz'da dizi çekimlerinde atla yapılan çekimlerde kaza yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Oyuncu "Bu kazada İsrailin parmağı yok merak etmeyin" notunu düşerek video yayınlandı.

"Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik"

Albayrak video "Herkese merhabalar ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağa olmuş. Kısa bir süre bilinç kaybı oldu ama gayet iyiyim, ufak tefek hasarlarımız var onlar da kısa bir sürede toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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