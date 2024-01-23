İsveç için son söz Genel Kurul'da! Görüşmeler başladı

Meclis'in en önemli gündem başlıklarından biri İsveç'in NATO'ya üyeliği olacak. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

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Türkiye, güvenlik konusundaki endişeleri sebebiyle İsveç'in üyeliğine uzunca bir süre onaylamadı.

İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri.

İsveç'in taahhütleri ve somut adımlarıyla birlikte yeni bir sürece girildi.

İsveç için son karar Meclis'te

Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Genel Kurul'da Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) İsveç’in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınıyor.

Salt çoğunluk aranıyor

Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi.

26 Aralık'ta Komisyon'dan geçti

Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi.

26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İyi Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.

NATO, İsveç’in ittifaka üyelik sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanmasını bekliyor.

İttifakın 32. üyesi

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29’u İsveç’in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

ABD'den İsveç açıklaması

Öte yandan dün ABD tarafından İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin bir açıklama gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

Emekli zammı da görüşülecek

Bugünkü Genel Kurul oturumunda emeklilere ek zam yapılmasını da içeren kanun teklifinin de görüşülmesi bekleniyor.