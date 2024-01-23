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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig devi Beşiktaş, 22. haftada Anadolu'nun güçlü ekibi Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor (CANLI SKOR)

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Zaynutdinov, Necip, Umur Meraş, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barasi

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