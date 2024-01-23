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Beşiktaş rekor kırdı! Süper Lig'de bunu yapan tek takım

Beşiktaş rekor kırdı! Süper Lig'de bunu yapan tek takım

Bu sezon Süper Lig'de en fazla 2004 ve sonrası doğumlu oyuncuya ilk 11'de yer veren takım Beşiktaş oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. 

Siyah-beyazlı takımda genç oyunculardan Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Serkan Emrecan Terzi mücadeleye ilk 11'de başladı. 

Böylelikle bu sezon Süper Lig'de en fazla 2004 ve sonrası doğumlu oyuncuya ilk 11'de yer veren takım Beşikaş oldu. 

Üç futbolcunun doğum tarihleri şu şekilde: 

Semih Kılıçsoy - 15.08.2005

Demir Ege Tıknaz - 17.08.2004

Serkan Emrecan Terzi - 05.01.2004

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