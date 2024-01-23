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İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Reisi'nin daha önce Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret iki defa iptal olmuştu.

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Ankara yarın önemli bir konuğu ağırlayacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak.

Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak.

Ortak basın açıklaması düzenlenecek

Heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Reisi'nin basın açıklaması yapması planlanıyor.

Terör örgütleriyle mücadele, İsrail'in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve Reisi'nin gündeminde olacak.

10 anlaşma imzalanacak

Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

Reisi’nin daha önce Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyordu

Reisi'nin bu ziyareti daha önce iki kez ertelenmişti.

Gazze'de savaşın başlamasından sonra bölge ülkeleri arasında istişareler artmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda Reisi'nin 2023 yılının Kasım ayı sonlarında Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

Ancak Reisi'nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti.

İki ülke arasında devam eden temas trafiği kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 1 Kasım'da Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Ziyaretin ikinci kez ertelenmesi

3 Ocak 2024'te ise İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti.

Bu son gelişme Reisi'nin 4 Ocak için planlanan ziyaretinin ikinci kez ertelenmesine neden oldu.

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