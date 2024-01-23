AK Parti'de Şanlıurfa krizi çıktı iddiası! İkinci Eşref Fakıbaba vakası! İstifa etti bağımsız aday olacak...

AK Parti'de Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yeniden aday gösterilmesinin sıkıntıya sebep olduğu ve MKYK üyesi Kasım Gülpınar'ın AK Parti'den istifa ettiği iddia edildi. Gülpınar'ın Şanlıurfa'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi. Bu da AK Parti'de ikinci Fakıbaba olayı olarak konuşulmaya başlandı. Cem Küçük ise, Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden aday olacağını iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Zeynel Abidin Beyazgül'ü açıkladı. Beyazgül kararının parti içinde ve Şanlıurfa'da tepki oluşturduğu iddia edilirken, bomba bir iddia daha gündeme geldi.

Gülpınar'a yakın isimler doğruladı

Beyazgül'ün adaylığına karşı çıkan AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Kasım Gülpınar'ın AK Parti'den istifa ettiği ortaya çıktı. Gülpınar'ın Beyazgül’e karşı bağımsız aday olacağı iddia edildi.

İkinci Eşref Fakıbaba olayı mı?

AK Parti’de 3 dönem milletvekili olan Kasım Gülpınar'ın Şanlıurfa’da çok güçlü ve sevilen bir isim olduğunu kaydeden gazeteci Fatih Atik, "Şanlıurfa’da 2. Fakıbaba olayı yaşanır mı izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük: Yeniden Refah'tan aday olacak Gazeteci Cem Küçük, Kasım Gülpınar'ın istifasını doğrularken, Gülpınar'ın bağımsız değil, Yeniden Refah'ın Şanlıurfa adayı olacağını söyledi. Küçük, "Şanlıurfa siyasetinin önemli isimlerinden AK Parti MKYK üyesi M.Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Yeniden Refah Partisi’nin adayı oluyor." dedi.

Eşref Fakıbaba olayı nedir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti adayı olarak girdiği 2004 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimleri öncesinde partisindeki temayül yoklamasında birinci olmasına karşın aday gösterilmeyince istifa ederek, seçimlerde bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi, Fakıbaba'nın adaylığına açık destek verdi. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak birinci olan Fakıbaba, yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi.