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Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

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Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 3-2 galip tamamladı.

Karşılaşmada Pendikspor'un gollerini; 19'da Umut Nayir, 44'te penaltıdan Thiam ve 90'da Thuram attı. Kasımpaşa'nın sayıları; 6'da Rassoul (k.k), 25'te Gökhan Gül'den geldi.

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 22'ye çıkarırken son dakikalarda yıkılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Trabzonspor deplasmanında puan arayacak.

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