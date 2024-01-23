SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Maaş artış oranı yüzde 49,25'e yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde. TRT Haber yayınından gündeme dair açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay yüzde 49,25 zamlı maaş alacak

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yüzde 42,5'lik maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Memur emeklileri yüzde 49,25 zam almıştı

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışma yürüttü.

Böylelikle asgari ücret yapılan zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılmış oldu.