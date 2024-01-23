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Fernando Santos: Süreci yönetmek kolay değil!

Fernando Santos: Süreci yönetmek kolay değil!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu. 

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde: 

"Rakibimiz kalemize çok gelemedi"

"Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız"

"Bu maçta fırsatları değerlendiremedik"

"Aslında burada biraz futbolun doğası. 3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var"

"15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil"

"Geçen haftaya göre çok ilerleme kaydettik. Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Bazı oyuncuların yorgunluğunu da görüyorum. Svensson çıkmak zorunda kaldı. Semih, çok uzun süredir oynuyor. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. Bu yorgunluk yaratabiliyor. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Kendimizi toparlayıp pazar günkü maçımıza hazırlanacağız"

"Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı"

"Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor."

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