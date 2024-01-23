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Türkiye'den İsveç'e NATO vizesi! ABD ve İsveç'ten Türkiye açıklaması

Türkiye'den İsveç'e NATO vizesi! ABD ve İsveç'ten Türkiye açıklaması

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesinin ardından İsveç ve ABD'den peş peşe açıklama geldi. İsveç açıklamasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in üyeliği lehine oy kullanması pozitif" dedi.

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İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin protokolün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Karar sonrası İsveç ve ABD'den peş peşe açıklama geldi.

Kristersson: Nato'ya bir adım daha yakınız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından resmi X hesabından yaptığı açıklamada, TBMM'nin kararını olumlu bulduğunu belirterek, "Bugün, NATO'ya tam üyeliğe bir adım daha yakınız." ifadesini kullandı.

'Tbmm'nin İsveç'in üyeliği lehine oy kullanması pozitif'

İsveç Başbakanlığı'ndan açıklamada ise, "Bugün NATO'nun tam üyesi olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in üyeliği lehine oy kullanması pozitif" ifadelerine yer verildi.

'Türkiye'nin kararını büyük ölçüde takdir ediyorum'

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ise resmi X hesabından yaptığı açıklamada, İsveç’in NATO’ya katılımının önemini vurgulayarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün aldığı İsveç’in NATO’ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç’in NATO’ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak’ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye’nin NATO İttifakı’na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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