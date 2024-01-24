AK Parti ile Yeniden Refah anlaştı! Yeniden Refah İstanbul'da aday çıkarmayacak

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri yaşanan kesintinin ardından yeniden başladı. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaştı. Yeniden Refah İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacak ve AK parti adalarını destekleyecek...

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AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında kesintiye uğrayan ittifak görüşmeleri yeniden canlandı. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'nin belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklifi sonrası İstanbul seçimlerinde aday çıkartmayacağı ve Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürüldü.

3 ilde aday çıkarılmayacak...

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; YRP ile AK Parti’nin heyetleri, yaşanan kriz sonrasında önceki gün yeniden bir araya geldi. Görüşmede "YRP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldığı" ifade edildi.

YRP'ye meclis üyeliği ve ilçe belediyesi...

AK Parti’nin, destek karşısında YRP’ye ise "belediye meclis üyeliği" ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklif ettiği ileri sürüldü.