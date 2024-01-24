Turgut Altınok sonrası Ankara'da ilk anketten çarpıcı sonuç! Mansur Yavaş için alarm zilleri çalıyor...
ANKARA Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ne olacak? Turgut Altınok'un AK Parti adaylığının kesinleşmesi üzerine yapılan ilk ankette Mansur Yavaş kıl payı önde çıktı. Asal Araştırma, "Yarış kafa kafaya gidecek" değerlendirmesi yaptı.
Ankara'da Turgut Altınok'un AK Parti adayı olduğunun kesinleşmesi üzerine yapılan ilk anketin sonuçları yayınlandı. ASAL Araştırma'nın 19-22 Ocak tarihleri arasında 2000 kişi ile yaptığı anket sonuçları çok dikkat çekici bulundu. Anket raporundaki tespit dikkat çekti.
Asal Araştırma'nın "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz" sorusuna ankete katılanların yüzde 38.7'si Mansur Yavaş cevabını verdi.
Ankara anketine katılanların yüzde 36.6'sı ise oyunu Turgut Altınok'a vereceğini söyledi. Daha ilk ankette Mansur yavaş ile Turgut Altınok arasındaki farkın 2 puan olması dikkat çekti.
Asal Araştırma'nın Ankara anketine katılanların yüzde 4,1'i İYİ Parti adayına oy vereceğini söylerken, yüzde 2.6'sı DEM Parti adayına, yüzde 1.5'i Yeniden Refah dayına oy vereceğini söyledi.