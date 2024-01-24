Turgut Altınok sonrası Ankara'da ilk anketten çarpıcı sonuç! Mansur Yavaş için alarm zilleri çalıyor...

Ankara'da Turgut Altınok'un AK Parti adayı olduğunun kesinleşmesi üzerine yapılan ilk anketin sonuçları yayınlandı. ASAL Araştırma'nın 19-22 Ocak tarihleri arasında 2000 kişi ile yaptığı anket sonuçları çok dikkat çekici bulundu. Anket raporundaki tespit dikkat çekti.