Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da! 3.5 saat rahatsızlanan annesiyle görüştü

EDİRNE Cezaevi'nde bulunan bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ın ziyaret etmesi için Diyarbakır'a götürüldü. Demirtaş, geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının cenaze törenine katılmamıştı. Hastanede 3.5 saat kalan Demirtaş, tekrar Edirne Cezaevi'ne götürüldü.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş’ı görmesi için saat 20.00 sıralarında hava yoluyla Diyarbakır’a getirildi. Eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş gelmeden yaklaşık yarım saat önce hastaneye geldi.

Çok sayıda özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri, zırhlı araçlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanenin normal girişi ve acil çıkışında zırhlı askeri araçlar hazırda bekletildi.

Demirtaş, yaklaşık 3,5 saat hastanede kaldı. Saat 23.30 sıralarında Selahattin Demirtaş, yine yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin giriş kısmından çıkartılarak, hazırda bekleyen ‘Kirpi’ diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi.

Babasının cenazesine katılmamıştı

Demirtaş, polis ve jandarma ekiplerinin eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Havalimanı’na götürüldü. Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023 günü vefat etmişti. Demirtaş, iktidarın kendisine yönelik tavrını protesto için babasının cenaze törenine katılmamıştı.