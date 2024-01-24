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Çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satıyorlardı! 20 ilde "Sibergöz" operasyonu: 35 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-16 ile 17 operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" için Sibergöz-16, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik olarak da Sibergöz-17 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşımda, 20 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-16 ile 17 operasyonlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktardı.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğunun, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiğinin ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaşıldığının tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik etti.

Sibergöz-17 operasyonu

Sibergöz-17 kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda 35 kişi, "Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik ise Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 28 milyon 640 bin lira haksız kazanç sağlandığını vurguladı.

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