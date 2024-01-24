Emekliye taksit taksit ek zam! Bakan açıkladı SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammına ikinci zam geldi! İşte zamlı maaşlar
Memur emeklisi yaklaşık yüzde 50 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı yüzde 37.57'de kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 refah payı ekleneceğini ve zammın yüzde 42.6'ya çıkarılacağını açıkladı. Yüzde 5'lik artış Meclis'te görüşülürken, ek zammı bir ek zam daha geldi ve SSK ile Bağ-Kur eeklilerinin zammı yüzde 49.24'e çıkarıldı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lirada kaldı.. İşte yüzde 49.25 zamlı kök maaşlar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam müjdesi geldi. Memur emeklileri ile aralarında yaklaşık 12 puan zam farkı oluşan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 37'den yüzde 42.6'ya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Yüzde 50 memur emeklisi zammı nedeniyle bu artı da emeklileri memnun etmemişti. Hükümet, ek zam düzenlemesi Meclis'ten geçmeden önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir ek zam daha yaptı. SSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,6'lık zam oranına ek bir zam daha yapılacağını duyurdu. İşte son haliyle emekli zam oranı ve en düşük emekli maaşı...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir ek zam kararı daha alındı. TRT Haber'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına 5 puanlık ilaveyle birlikte yüzde 42,6 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı. Ardından da müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
- Çalışmalar sonrasında belli bir noktaya ulaştık. Şimdi buradan 13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı, ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk.
Ek zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
- Bir başka ifadeyle hiçbir ayrım yapmaksızın Ocak 2024 itibarıyla ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Bu çok önemli bir karardı. Tüm emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teklifimiz şu an Genel Kurul'da, kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak.