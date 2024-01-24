Emekliye taksit taksit ek zam! Bakan açıkladı SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammına ikinci zam geldi! İşte zamlı maaşlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam müjdesi geldi. Memur emeklileri ile aralarında yaklaşık 12 puan zam farkı oluşan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 37'den yüzde 42.6'ya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Yüzde 50 memur emeklisi zammı nedeniyle bu artı da emeklileri memnun etmemişti. Hükümet, ek zam düzenlemesi Meclis'ten geçmeden önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir ek zam daha yaptı. SSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,6'lık zam oranına ek bir zam daha yapılacağını duyurdu. İşte son haliyle emekli zam oranı ve en düşük emekli maaşı...