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Enerjide acele kamulaştırma kararları!

Enerjide acele kamulaştırma kararları!

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'de kurulacak Yedisu HES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi ile Çanakkale ve Balıkesir'de kurulacak Ihlamur Rüzgar Enerji Santrali ve Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bilgileri ilgili kararda belirtilen bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

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