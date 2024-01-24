Cem Küçük'ten emekliye ek zam tespiti! 'Yapılmasa AK Parti sandıkta tepki görecekti'

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek zamma tekrar ek zam yapılmasına gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Cem Küçük, "Erdoğan bu zammı vermeseydi hakikaten Anadolu'da oylarda ciddi bir tepki görecekti sandıkta. Erdoğan bunu gördü" dedi.

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Memur emeklisi yaklaşık yüzde 50 zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı yüzde 37.57'de kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 refah payı ekleneceğini ve zammın yüzde 42.6'ya çıkarılacağını açıkladı. Yüzde 5'lik artış Meclis'te görüşülürken, ek zammı bir ek zam daha geldi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 49.24'e çıkarıldı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lirada kaldı..

Cem Küçük ilk ek zamma itiraz etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen yüzde 5'lik ek zamma itiraz edenler arasında yer almıştı. Küçük, SSK ve Bağ-Kur emeklilere haksızlık yapıldığını, adaletin sağlanmadığını savunmuştu. Dün akşam SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ek zammına tekrar bir ek zam daha yapılması üzerine Cem Küçük şu değerlendirmeleri yaptı:

Anadolu'da oylarda ciddi tepki görecekti

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.” dedi. Bu olayın böyle gelişmesi adalet açısından önemliydi.

- Seçimlere etki eder etmez o ayrı. Ancak Erdoğan bu zammı vermeseydi hakikaten Anadolu'da oylarda ciddi bir tepki görecekti sandıkta. Erdoğan bunu gördü. Ve buna müdahale ederek gerekeni yaptı.