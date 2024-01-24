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Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi! İşte yeni maaşlar

Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi! İşte yeni maaşlar

2024 yılı Ocak ayı itibarıyla dul ve yetim aylıklarına, enflasyon oranının üzerinde bir artış yapıldı. Buna göre, dul ve yetim aylıkları, 2023 yılı ikinci altı aylık enflasyon oranının %37,57'sine ek olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zamla birlikte %42,60 oranında arttı.

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Bu artışla birlikte, dul ve yetim aylığı alanlara şu oranlarda zam yapıldı:

%50 hisse oranıyla dul ve yetim aylığı alan kişilere %42,60 oranında zam yapıldı. Bu kişilere yapılan zamla birlikte, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 3.750 TL olan dul ve yetim aylığı, 5.011 TL oldu.

%75 hisse oranıyla dul ve yetim aylığı alan kişilere %42,60 oranında zam yapıldı. Bu kişilere yapılan zamla birlikte, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 5.625 TL olan dul ve yetim aylığı, 7.518,75 TL oldu.

%100 hisse oranıyla dul ve yetim aylığı alan kişilere %42,60 oranında zam yapıldı. Bu kişilere yapılan zamla birlikte, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 7.500 TL olan dul ve yetim aylığı, 10.010 TL oldu.

Yetim aylıklarına da aynı oranda zam yapıldı. Buna göre, %25 hisse oranıyla yetim aylığı alan kişilere yapılan zamla birlikte, 2023 Temmuz-Aralık döneminde 1.875 TL olan yetim aylığı, 2.352,50 TL oldu.

Bu zam, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendirdi.

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