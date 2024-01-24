AK Parti'nin seçim manifestosu 30 Ocak'ta açıklanacak

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimler beyannamesi tamamlandı. AK Parti'nin yerel seçim manifestosu, 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

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Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismiyle hazırlanan beyannamenin ana teması dirençli şehirler ile çevreye duyarlı belediyecilik oluşturacak.

8 bölümden oluşan beyannamede kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlı ve engellilere kadar 7'den 70'e tüm vatandaşları yakından ilgilendiren vaatler yer alacak.

Beyannamede şu başlıklar bulunuyor:

*Kadın girişimciler akademisi (KAGA) kurulacak. Böylece belediyeler aracılığıyla girişimci kadınlar ağı oluşturulacak.

*"Hayata hazırlık atölyeleri", "Çocuk bilim merkezleri" kurulacak. Çocuklara dijital teknoloji ve kodlama eğitimi verilecek.

*Mahalle bazlı "aile yaşam merkezleri" modelleri yaygınlaştırılacak. Aileler ve çocuklara özel spor yaşam merkezlerinin sayıları artırılacak. İş-yaşam dengesini dikkate alarak çocuk kreşlerinin, gündüz bakımevlerinin ve mola evlerinin sayısı çoğalacak.

* Engelsiz yaşam merkezleri yeni bir modele dönüştürülecek ve branşlaştırılacak. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilerek özel ihtiyaçların karşılandığı alanlar haline getirilecek ve sayıları artırılacak.

* Hem engelli vatandaşların hem engelli yakınlarının taleplerini dikkate alan ihtiyaca uygun, modern ve konforlu gündüzlü ve yatılı bakım merkezleri yaygınlaştırılacak.

*Engellilerin ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve pazarlamalarına destek olmak için "Engelsiz satış merkezleri" ve "Çevrimiçi pazaryeri" geliştirilecek. Engellilerin bilgiye erişimini artırmak için 'Engelsiz Kütüphaneler' geliştirilip yaygınlaştırılacak ve dijital sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

*'Mahalle gençlik atölyeleri' geliştirip yaygınlaştırılacak. Gençlere yönelik girişimcilik eğitim programları, kariyer danışmanlığı programları ve meslek seçimlerinde yüz yüze ve çevrimiçi koçluk hizmetleri yaygınlaştırılacak.

*Gençlerin daha çok faydalandığı kütüphaneler yeni bir formatla geliştirilecek. Sınav kaygısından madde bağımlılığına kadar psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Eğitim ve danışmanlık imkanlarının süreçleri interaktif modellerle zenginleştirilecek.

*"Tecrübe konuşuyor" projesi başlatılacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde 'Yaşlı yaşam şehirleri' kurulacak. Hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de aile üyesi yaşlı bireylerin sosyal hayata devam edilmesi sağlanacak.

*Bakım ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz yaşam merkezleri ile huzurevleri sayılarının, kapasitelerinin ve niteliklerinin artırılmasına yönelik kolaylaştırıcı teşvikler sağlanacak. Evde sağlık hizmetlerine yönelik hizmet aracı kapasitesi artırılacak.