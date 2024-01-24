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Samsunspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

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Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 22 puanlı 4 takım arasında averajla 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mondihome Kayserispor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Samsunspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura ve kart cezalısı Marius Mouandilmadji Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Rick van Drongelen durumu ise maç saatinde belli olacak.

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