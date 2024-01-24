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Sivas'ta zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi!

Sivas'ta zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi!

Sivas'ta iki aracın karıştığı kazaya arkadan gelen 8 araçta dahil oldu. Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Kaza; Sivas-Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden şehir merkezi istikametine giden A.T.Ö idaresindeki 58 ADL 171 Plakalı Fiat marka otomobil ile 58 AER 700 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucunda arkadan gelen 8 araçta duramayarak kazaya dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda 1 kişi yaralanırken 10 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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