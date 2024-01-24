CHP itiraf etti! Başak Demirtaş aday olursa Ekrem İmamoğlu'nun işi zora girer

Edirne'de tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşini ziyaret ettikten sonra "DEM'in İstanbul adayı olabilirim" dedi. Siyaset kulisleri hararetlendi. Demirtaş'ın adaylığının Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasını zora sokacağı konuşulurken CHP yöneticileri de isim vermeden üst üste açıklamalar yaparak DEM'e adeta "aday yapmayın" diye yalvarmaya başladı...

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Edirne Cezaevi’nde 7 yıldır tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, "DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim, iddialı da oluruz" açıklaması CHP ve Ekrem İmamoğlu cephesinde kulisleri adeta kaynar kazana çevirdi. CHP yöneticileri, Başak Demirtaş'ın adaylığını istemediklerini açık açık söyleyip, "aday olursa İmamoğlu'nun işi zor" demeye başladı.

Demirtaş bir fenomen, adaylığını istemeyiz

Gazete Duvar'a konuşan bir CHP yöneticisi, Selahattin Demirtaş’ın siyasi bir fenomen olduğunu belirterek, “Demirtaş 7 yıldır tutuklu bulunan, tabanında tartışmasız çok güçlü etkisi olan bir siyasetçi. Başak Demirtaş da onun emaneti. Aday olması halinde sonuçlara mutlaka etkisi olacaktır. Dolayısıyla aday olmasını elbette istemeyiz” ifadelerini kullandı.

"Köprülerin atılacağını düşünmüyorum"

Bir başka CHP yöneticisi de DEM Parti’nin İstanbul’da ve başka kritik yerlerde CHP’ye kaybettirecek bir hamle yapacağını düşünmediğini belirterek “Devam eden sürecin bozulacağını da, köprülerin atılacağını da sanmıyorum” dedi. CHP’li yetkili, Başak Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesi halinde İstanbul’da dengelerin değişebileceğini de söyledi.

Demirtaş, DEM Parti'ye mesaj verdi

Selahattin Demirtaş’ın partisine mesaj vermek istediğini ve kendisini hatırlattığını savunan bir başka CHP’li kurmay da "Demirtaş partisine ve seçmenine ‘ben buradayım’ diyor. Mesele bizimle ilgili değil, DEM’e bakmak gerek” yorumunu yaptı.

'Oyunun asli kurucusu benim' dedi

Demirtaş’ın Kürt legal siyasetinin en güçlü aktörü olduğunu ifade eden bir CHP’li yönetici de, “Demirtaş, ‘Oyunun asli kurucusu benim’ dedi. Aday bildirmenin son günü olan 20 Şubat’a kadar zaman var. O güne kadar Erdoğan da ölçüp biçecektir. Ama şu andaki tablo Erdoğan’ın propagandasının Kürt karşıtlığı üzerinden olacağı yönünde" diye konuştu.

CHP'nin ve İmamoğlu'nun işi zorlaşır

DEM Parti seçmeninin yüzde 70’inin DEM’in aday çıkarmasını istediği yönündeki anketlerin abartılı olduğunu savunan bir başka CHP yöneticisi de, Başak Demirtaş’ın adaylığının zayıf ihtimal olduğunu, olsa bile Kürt seçmenin AK Parti’ye kazandıracak bir oy tercihi yapmayacağını savundu. Başak Demirtaş’ın açıklamasının CHP ile yürüyen sürece zarar vermeyeceğini belirten CHP'i, "DEM aday çıkarırsa CHP'nin ve İmamoğlu'nun işi zorlaşır" tespiti yaptı.