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Son dakika! Çin'de Türk gemisi çarpışma sonucu battı! İçindeki 16'sı Türk 21 denizci kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli geminin "çatışma" sonucunda battığını duyurdu. Açıklamadaki "çatışma" ifadesi kafaları karıştırdı. Geminin başka bir gemi ile çarpışma sonucu battığı belirtiliyor. İşte batma anı görüntüleri...

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Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli geminin "çatışma" sonucunda battığını duyurdu. Ancak geminin çatışma sonucu değil, "çarpışma" sonucu battığı belirtiliyor. Geminin batma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü açıkladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir" denildi. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." duyurusu yaptı.

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