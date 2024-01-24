İlk cinsel deneyimini anlattı, 'Annem gülerek tepki verdi' dedi! Oyuncu Nazlı Bulum itirafıyla gündemde
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ve rol aldığı başarılı projelerle tanınan Nazlı Bulum, katıldığı bir programda anlattıklarıyla gündem oldu.
Son dönemin en fazla izlenen dizilerinden birinde rol alan Nazlı Bulum'un, geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Sadakatsiz dizisiyle oldukça ünlenen oyuncu aslında birçok film ve dizide rol aldı.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ile tanınan Nazlı Bulum paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık konuşuluyor.
Oyuncu son olarak katıldığı bir programda cinsel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla gündem oldu. Nazlı Bulum programda, ilk cinsel deneyimi sırasında başına gelen komik anıyı paylaştı.
Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, başına gelen olaydan sonra doğrudan annesinden yardım istediğini ve annesinin verdiği tepkiyle onu nasıl sakinleştirdiğini anlattı.