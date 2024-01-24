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Konya'da kaçakçılık operasyonları: 19 şüpheli yakalandı!

Konya'da kaçakçılık operasyonları: 19 şüpheli yakalandı!

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara ve tıbbi ürün üretimi-satışı yapıldığı tespit edilen 6 iş yeri ve 4 evde yapılan aramada 18 bin kaçak tıbbi ürün, 202 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 780 doldurulmuş sigara, 155 bin 600 sahte bandrollü makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 282 elektronik sigara, 7 akıllı saat ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ankara Caddesi'nde durdurulan bir araçta 35 piyade tüfeği ile 70 şarjöre el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Beyşehir ilçesinde de 12 otomatik piyade tüfeği, 22 şarjör, 5 tabanca ve tabanca parçaları bulundu.

Başka bir operasyonda, 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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