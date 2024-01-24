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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Talat Atilla 4 büyükşehir saydı CHP 'üçünü kaybediyor' dedi

Talat Atilla 4 büyükşehir saydı CHP 'üçünü kaybediyor' dedi

Yazar Talat Atilla, CHP'nin yerel seçimler için aday belirlemede hatalar yaptığını, Hatay, Eskişehir, Antalya ve Mersin'den en az üçünü kaybedeceğini ileri sürdü.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru partiler, belirledikleri adayları açıklamaya devam ediyor. Sancılı geçen süreçte en çok zorlanan partilerin başında CHP geldi.

Aday tercihlerindeki hataların seçim sonuçlarına yansıyacağı yorumları yapıldı.

CHP'nin aday belirleme sürecini bugünkü yazısında değerlendiren turkime sitesi yazarı Talat Atilla, çarpıcı tespitlere yer verdi. Atilla, yüz yıllık mirası ve devletten gelen paranın CHP'ye konfor alanı açtığına dikkat çekti.

Hatay ve Eskişehir örneği

"CHP bu yerel seçimlerde yine hata üstüne hata yapıyor bu konfordan dolayı" ifadelerine yer veren yazar, CHP yönetiminin "yanlış" tercihleriyle kaybedilecek büyükşehirleri paylaştı:

"150 bin müstakil oyu olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i "Sen artık ihtiyarladın. Torun sev" diye evine gönderirken.

Hatay'ı rezil eden, depremin altında kalan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

Örnekleri çoğaltabilirim ama CHP'nin en az 3 büyükşehri kaybetme ihtimali yüksek.

Hatay.

Eskişehir.

Antalya.

Mersin.

Şayet buraları kaybederse, Özgür Özel'in orada durması kolay değil. Kılıçdaroğlu'nu pusudan çıkaracak gelişme tam da bunlar olur!"

Talat Atilla'nın yazısının tamamı

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