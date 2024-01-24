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Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek

Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, daha önce iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Gazze'de devam eden yıkıcı savaş ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dünyadaki tüm gözler Ankara'daki kritik zirveye çevrildi...

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Reisi’nin Kasım ayında yapılması planlanan Ankara ziyareti Gazze’de yaşanan olayların diplomatik yansımaları, Ocak ayı başında yapılması planlanan ziyaret ise İran’da 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı nedeni ile ertelenmişti.

Gözler kritik görüşmede

Bugün Ankara'da 8.’si düzenlenecek olan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına katılacak olan Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşmesi bekleniyor.

Son haftalarda yaşanan gelişmeler, İran’ın çatışmalara daha fazla müdahil olmasına ve savaşın yayılması kaygılarının artmasına neden olurken Reisi'nin Türkiye ziyareti bölgenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Reisi'nin ilk ziyareti

Dış basında yer alan analizlerde, Ortadoğu'da gerilim adım adım tırmanırken iki liderin Gazze'deki çatışmaların nasıl kontrol altına alınacağını ve savaşın genişlemesini engellemenin yollarını tartışacağı belirtildi.

ABD merkezli Al Monitor haber sitesi bunun Reisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olduğuna dikkat çekti ve iki kez ertelenen ziyarette ekonomik anlaşmaların imzalanmasının yanı sıra İsrail-Hamas savaşına ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılmasının beklendiğini yazdı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyarette "üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyete" liderlik edeceğini yazarken, Tehran Times gazetesi, İran ve Türkiye'nin İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden katliamını şiddetle kınadığına dikkat çekti.

Sembolik bir açıklama gelebilir

Uluslararası haber ajansı AFP, İran ve Türkiye'nin 535 kilometrelik bir sınırı paylaştığını ve yakın ekonomik ilişkiler içinde olduğunu vurguladığı analizinde, analistlerin görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Clemson Üniversitesi profesörü Arash Azizi ajansa verdiği demeçte "Reisi ve Erdoğan'ın Filistin'e yönelik sembolik bir açıklama yapmaları mümkün" dedi ve ekledi;

"Fakat bence onların odak noktası daha çok çatışmanın nasıl kontrol altına alınacağı olacak. Bu Ankara'nın da Tahran'ın da istediği bir şey."

Terörle mücadele gündemin üst sıralarında yer alıyor

Ankara’daki temaslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Reisi’ye bölgesel istikrar vurgusu yapması bölge ülkelerinin, gerginliğin yayılmasından çok barışın bir an önce sağlanması mesajını vermesi bekleniyor.

Kritik görüşmelerde PKK ile mücadele de gündemin üst sıralarında yer alacak. Ankara, İran-Irak sınır geçiş noktasında PKK’ye dönük önlem alınması için Bağdat yönetimine ve KYB’ye uyarılarını sürdürüyor.

Reisi ile yapılacak görüşmelerde bu konunun ile beraber Suriye ve Kafkasya'daki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

10 anlaşma imzalanacak

İki ülke arasında yapılacak temasların ardından kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık on anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

Erdoğan ve Reisi’nin ikili gündemde üzerinde duracakları en önemli konunun ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi olduğu belirtiliyor.

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