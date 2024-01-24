İYİ Parti'nin İstanbul ve Balıkesir adayları açıklandı! Meral Akşener "Kaynanamın dediğini yapacağım" dedi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Genel Kurulu'nun İsveç'in NATO'ya üyelik protokolünü onaylamasına tepki gösterdi. "Bundan sonra kaynanamın dediğini yapacağım" diyen Akşener, "Bundan sonra sabrım önde, sabrımı imtihan edeni intihar ettirmezsem namerdim" dedi. İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu. Akşener, İYİ Parti'nin Balıkesir adayının da Turhan Çömez olduğunu duyurdu.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'nin İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener, milletvekillerini aday olarak göstermek istemediğini ancak Balıkesir adayının da Turhan Çömez olduğunu duyurdu. Akşener, Sincan Belediye Başkan adayı da Sinan Koca olarak duyurdu. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP'ye İsveç göndermesi...

- İsveç'in NATO'ya katılım protokolü İyi Parti'nin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP'nin oylarıyla kabul edildi. AK Parti ile aynı bildiriye imza atmayız" diyenlerin el kaldırdığına şahit olduk. Milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar yerine getirilmemiş, kabul edilebilir adımlar atılmamış olmasına rağmen, ülkemizin elindeki koz elimizden uçup gitti.

Her türlü baskıya rağmen dik durduk

- Biz İYİ Parti olarak bu konuda en başında ne söylediysek onun savunucusu olduk. NATO'nun genişleme sürecini önemli bulsak da Türkiye'nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için önemliydi. Öyle bir oylama yaşadık ki adeta turnusol kağıdı niteliğindeydi. Dün de gösterdik ki her türlü baskıya dayatmaya rağmen dimdik duran bir İyi Parti var.

TÜİK'e tepki: Sanki meteoroloji enstitüsü

- Neymiş vatandaş, açıklanan enflasyonun iki katını hissediyormuş. Yani TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ama biz iki katını hissediyormuşuz. İstatistik kurumu değil, meteoroloji enstitüsü.

- Aradaki farkın sebebi de Balkanlar'dan gelen yüksek enflasyon dalgası ve ya döviz kurlarındaki nem oranı değil; tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıplarıymış. Yani sorun 85 milyondaymış. İşte Türkiye'nin en önemli kurumlardan birinin düşürüldüğü durum.

Ekmek bulamıyorsan tuğla ye diyor!

- Milletin tüketim alışkanlıkları yanlış demek, 'ekmek bulamıyorsan tuğla ye' demekle aynı şeydir. Hiç suçu vatandaşa atıp işin içinde sıyrılmaya kalkmayın. TÜİK bir itirafta bulunmuş. Yani enflasyonun yüzde 64,7 değil, yüzde 129,4 olarak vatandaşa yansıdığını açıklamış. Size düşen maaş zamlarını bir an önce güncellemektir. Buyurun size milletin hissettiği gerçek enflasyon. Hodri meydan.

En düşük emekli maaşı 17 in TL olsun

- Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu. Bu memleket için ter dökenleri daha fazla görmezden gelemezsiniz. Vatandaşınızı umursamıyorsanız o makamlarda oturmanızın bir anlamı yoktur!

İntihar ettirmezsem namerdim

- Daha önce çok fevri hareketlerim oldu, Afyokarahisar'da toplantıyı bırakıp gitmeye falan kalktım. Bundan sonra kaynanamın dediğini yapacağım. Bundan sonra sabrım önde, sabrımı imtihan edeni intihar ettirmezsem namerdim