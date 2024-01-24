Eczanede satılan 14 kritik ilacın satışı durduruldu! Firmadan açıklama geldi

Ekonomik kriz nedeniyle en çok etkilenen sektörlerin başında gelen ilaç sektöründeki kriz derinleşiyor. Son olarak Novartis firması; koah, epilepsi, alzheimer, migren ve göz hastalarının kullandığı 14 kritik ilacın satışını kur nedenini gerekçe göstererek durdurma yoluna gitti. İşte detaylar...

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Türkiye’de özellikle pandemiyle birlikte etkisini daha da artıran ekonomik kriz, neredeyse bütün sektörleri büyük çapta olumsuz etkiledi. bunlardan biri ve ilk sıralarda da ilaç sektörü oldu. vatandaşlar, sağlığına rahatsızlığının gidermek ve sağlığına kavuşmak için ilaç bulmakta zorlanırken, İsviçre merkezli Novartis firması flaş bir adım attı. Firma, ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın satışını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Aşağıda isimleri belirtilen ürünlerimizin satışları Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılmıştır. Novartis Türkiye olarak, bahsi geçen ürünlerin stokları bulunmadığı için talepleriniz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karşılanamayacaktır” denildi.

Satışı durdurulan ilaçlar hangisi?

Satışı durdurulan ilaçlar arasında koah, göz tansiyonu, alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor. Bu ilaçlardan bazılarının Türkiye’de bir eşdeğeri de bulunmuyor.

Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, bu konuyla ilgili Sözcü’ye açıklamada bulunurken, “Exelon, Trileptal ve Desferal isimli ürünlerimizin ülkemizdeki fiyatlarına bağlı olarak uzun süredir ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Güner, “Transdermal Flaster, Kapsül ve Oral Solüsyon formlarında piyasaya sunulan Exelon’un Transdermal Flaster ambalajlarının teminini Ağustos 2023’ten itibaren; Film Kaplı Tablet ve Oral Solüsyon formlarında piyasaya sunulan Trileptal’in Film Kaplı Tablet ambalajlarının teminini Temmuz 2023’ten; Desferal’in teminini ise Şubat 2024’ten itibaren olmak üzere devam ettirememekteyiz” dedi.

“Bu kararı alırken, alternatif tedavilerin mevcut olması ve/veya ürünlerimizin farklı formlarının erişimde kalması bizim için önemli bir kriter olmuştur” diye konuşan Güner, “Yaşanan süreçte karşılaşılan problemler ülkemiz sağlık otoriteleri ile paylaşılmış, ilgili başvurular yapılmış ve nihayetinde bahsi geçen ürünlerimizin tedarikinin devam ettirilemeyeceği bilgisi 4 Nisan 2023 tarihinde yetkili devlet kurumlarına iletilmiştir” ifadelerini kullandı.

Hastalar için ciddi risk ortaya çıkabilir

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Novartis’in satışını durdurduğu ilaçlar arasında Türkiye’de eşdeğeri olmayan ilaçların da bulunduğunu belirterek, hastalar için ciddi risk ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Novartis’in yeni yıl itibarıyla satışını durdurduğu ilaçlara zaten uzun süredir zorlukla ulaşabildiklerini, başka firmaların da benzer şekilde ya satışı tamamen durdurma ya da çok sınırlı arz gibi adımlar attığını belirten Özcan, ilaç krizinin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

Avro kurunun şu an 33 lira olduğunu ancak ilaçta geçerli kurun 17,55 TL olduğunu belirten Özcan, ilaç firmalarının son açıklanan yüzde 25’lik zamdan memnun kalmadığını ve birçok ilacın temininde zorluk yaşandığını söyledi.

İlaç firmalarının ayrıca ödeme vadelerini kısaltma yoluna gitmeye başladığını aktaran Özcan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 90 gün vadeyle ödeme alan eczanelerin 30 gün vadede firmalara ödeme yapmasının mümkün olmadığı, bu gelişmenin de ilaç krizini büyüteceği uyarısında bulundu.



