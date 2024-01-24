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Opel'in tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ismi Frontera olacak

Opel'in tamamen elektrikli yeni SUV modelinin ismi Frontera olacak

Opel, Frontera'nın 2024 yılı içerisinde yeniden yollara döneceğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Frontera, Opel'in tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkarken, Alman markanın yeni Şimşek Logosu'nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak.

Yeni Frontera, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olarak en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak.

Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması planlanan yeni Frontera, akıllı fonksiyonel özelliklere sahip model olarak otomobilseverlerin karşısına çıkacak.

Frontera, aynı zamanda Opel'in tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumunu sergilerken, Alman markanın yeni Şimşek Logosu'nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak.

SUV modeli Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Opel Frontera, yüksek seviyede yaşam alanı ve çok yönlülük sunarak hem aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilere hem de ailelere hitap edecek.

Yeni Frontera'nın elektrikli versiyonunun gelişi, yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland'in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olacak.

Opel böylece her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunacak. Opel, önümüzdeki günlerde yeni Frontera'nın ilk görsellerini ve yeni model hakkında daha detaylı bilgileri paylaşmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Frontera ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak." ifadelerini kullandı.

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