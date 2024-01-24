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Bakan Göktaş açıkladı: Yılın ilk ödemeleri ibaşladı

Bakan Göktaş açıkladı: Yılın ilk ödemeleri ibaşladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hayata geçirilen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan doğalgaz tüketim desteği, 2023 yılında düzenli sosyal yardım programlarına dahil edilmişti. Bu kapsamda, 2023-24 kış döneminde ihtiyaç sahibi 383 bin haneye toplam 304 milyon TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni yılın ilk ödemelerinin başladığını açıkladı.

Doğalgaz tüketim desteğinden yararlanabilmek için başvuru sahibinin belirli kriterleri sağlaması gerekiyor.

O kriterler şöyle

-Türk vatandaşı olmak

-e-Devletten destek programına başvurmak

-Doğal gaz arzı sağlanan ilçede ikamet etmek

-İkamet adresinde doğalgaz aboneliği bulunması

-Faturanın mesken abone grubuna ait olduğunu ilişkin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Nasıl hesaplanır?

Doğalgaz tüketim desteğinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvurular onaylandıktan sonra, hak sahipleri PTT şubelerine giderek faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabiliyor. Ön ödemeli sayaç kullananlar için de destek miktarı kartlarına yansıtılacak.

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