Sivas’a Yeni Mesleki Eğitim Merkezi Kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Sivas Ölçme ve Değerlendirme Merkezi olarak kullanılan ek binanın Mesleki Eğitim Merkezi olarak açılması planlanıyor.

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Vali Yılmaz Şimşek Başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı toplantısına, Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve İlgili kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

2023 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporunun sunulduğu toplantıda, 2024 yılında düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programları ve Milli Eğitim Müdürlüğü alan/dal/bölüm açma-kapama talepleri değerlendirildi.

Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir yapmış olduğu açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde ilimize gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e hem odamızda yapılan toplantıda hem de sivil toplum buluşmaları programında, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak taleplerimiz ilettik. Sivas’taki mevcut Mesleki Eğitim Merkezinin yetersiz kaldığını ve yeni bir Mesleki Eğitim Merkezine ihtiyaç olduğunu belirttik” dedi.

Valilik önderliğinde, ilimize yeni bir Mesleki Eğitim Merkezinin kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını belirten Başkan Özdemir, yeni Mesleki Eğitim Merkezinin Sivas’a hayırlı olmasını diledi.