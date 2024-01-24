Murat Kurum'dan esnafla kentsel dönüşüm sohbeti: Yaparsa Murat Kurum yapar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Bakırköy’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde kentsel dönüşüm isteyen esnafla konuşan Kurum, “Elimizi taşın altına koyacağız. Bu kardeşinin başlattığı İstanbul’da 173 bin konut var. Bunu yaparsa Murat Kurum yapar” dedi.

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Murat Kurum yine sahalardaydıç Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum da İstanbul'da başlattığı kampanyasına büyük bir enerji ile devam ediyor. Kurum, bu kapsamda Bakırköy'deydi.

Esnafı ve vatandaşı ziyaret eden Murat Kurum'un bir vatandaşla kentsel dönüşüm sohbeti ise dikkat çekti.

60 yıllık bir binada oturduğunu söyleyen vatandaş, Kurum'dan kentsel dönüşüm projelerinin artırılmasını istedi.

Geçmiş tecrübelerini ve halihazırda devam eden projeleri hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"70 bini bitmiş, 30 bini de yapılıyor"

"İstanbul'da bu kardeşinin başlattığı 173 bin konut var. Kentsel dönüşüm konutu. Sadece kentsel dönüşüm. Yeni yapılan sosyal konutlarla birlikte 100 bin sosyal konut var. Yapılıyor. 70 bini bitmiş, 30 bini de yapılıyor.

Elimizi taşın altına koyacağız

Şimdi istiyoruz ki İstanbul'un her ilçesinde dönüşüm şantiyesi olsun. Milletle el ele. Yarısı Bizden'i başlattık. Cumhurbaşkanımız müjdeledi. İnşallah bunu mahalle mahalle yapacağız. Plan sorunu ile alakalı çalışacağız.

"Yaparsa Murat Kurum yapar!"

Her ilçemizde kentsel dönüşüm ofisi olacak. Vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz elimizi taşın altına koyacağız.

Olması gereken yerde kat vereceğiz, olmaması gereken yerde vermeyeceğiz. Bunu yaparsa Murat Kurum yapar!"