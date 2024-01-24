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Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

SAMSUN'da polis ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan bir kadın yakalandı.

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Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülhan A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

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