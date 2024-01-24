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Park yeri tartışmasında bıçaklanan genç kurtarılamadı

Park yeri tartışmasında bıçaklanan genç kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 20 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 21 Ocak Pazar günü Nizip'te bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Nurettin Kılıçparlar ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nurettin Kılıçparlar, sevk edildiği özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıçparlar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kılıçparlar'ın cenazesinin Karkamış ilçesi Gevence Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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